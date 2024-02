“Cosa ‘e pazze!” Respinto il corteo di De Luca contro l’autonomia differenziata

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb – Questa mattina i sindaci della Campania hanno sfilato a Roma. Tra di loro il governatore della Campania Vincenzo Deha animato un vero e proprio scon polizia e agenti della digos, inscenando una patetica “marcetta su Roma” al passo di “Bella ciao”. SsulMomenti di tensione su via del Corso con centinaia di sindaci del Sud bloccati dalle forze dell’ordine, dopo la manifestazionee per lo sblocco dei fondo di coesione e sviluppo, in piazza Santi Apostoli. Molte fasce tricolori hanno denunciato a mezzo social di esser stati “caricati” dalle forze dell’ordine. Dietro il ...

Tutti pazzi per Alessandro Ragaini: la scuola si ferma per la gara, si vola alle Olimpiadi di Parigi: Il nuovo enfant prodige del nuoto azzurro fa il terzo tempo a Doha con la staffetta 4x200 stile libero. Jesi, Castelplanio e Moie con gli occhi puntati sui maxischermi per sostenere il 17enne ...

Cani killer, il veterinario della Polizia: “Non sono pazzi, colpa è dell'uomo”: Marcello Verde, veterinario del Centro della Polizia di Stato di Nettuno sulla psicosi dei cani killer: “Addestriamoli e saranno sempre i nostri migliori amici” ...

Osimhen, volo in anticipo per Capodichino: cosa filtra per Napoli-Genoa: Chiusa definitivamente la vicenda Osimhen: è atterrato in anticipo all’aeroporto internazionale di Napoli. Torna mercoledì. No, torna giovedì mattina, all’alba. Saltano i piani, torna giovedì in serat ...