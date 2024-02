E quando gli viene chiesto cosa si attende dalla sua seconda esperienza all' All - Star Weekend, Tamberi insiste sullo stesso tasto, puntando ancora più in alto: "Cosa aspettarsi domani? Speriamo di

Cosa aspettarsi dalla Settimana della Moda di Milano (Di venerdì 16 febbraio 2024) I debutti delle nuove direzioni creative di Moschino, Tod’s e Blumarine saranno tra gli eventi chiave del calendario della Moda milanese. Il debutto di tre nuove direzioni creative di marchi italiani sarà uno dei momenti chiave della prossima edizione della Settimana della Moda di Milano, che si svolgerà dal 20 al 26 febbraio con 161 Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di venerdì 16 febbraio 2024) I debutti delle nuove direzioni creative di Moschino, Tod’s e Blumarine saranno tra gli eventi chiave del calendariomilanese. Il debutto di tre nuove direzioni creative di marchi italiani sarà uno dei momenti chiaveprossima edizionedi, che si svolgerà dal 20 al 26 febbraio con 161

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza