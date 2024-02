Tanti modelli che abbiamo visto sulle passerelle lo scorso settembre sono ancora in arrivo, ma questi 7 che abbiamo selezionato sono già prontissimi per prestarsi a nuovi look di stagione. Cosa

"Cosa abbiamo visto, è tutto un bluff!". Uomini e Donne, il caos al trono di Ida e il pubblico si rivolta (Di venerdì 16 febbraio 2024) Uomini e Donne, Ida Platano sempre più protagonista. La tronista dovrebbe essere vicina alla scelta proprio come Brando ma sembra più lontana che mai dal prendere una decisione finale sui suoi corteggiatori. Sarà anche per i continui colpi di scena in studio. L'ultimo in ordine di tempo vede al centro della scena di nuovo Mario, tornato a distanza di una settimana dalla sua uscita di scena a Uomini e Donne per chiedere perdono e un'altra possibilità a Ida. Il cavaliere napoletano ha scelto di rimettersi in gioco e provare così a riconquistare la fiducia della tronista che nelle scorse registrazioni aveva scelto di eliminarlo definitivamente dal suo parterre per via delle troppe segnalazioni sul suo conto. Mario ha ammesso di non essere stato bene e di essersi pentito del modo in cui ha troncato il suo legame con Ida.

