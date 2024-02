Corte d’Appello | cosa dice la sentenza su genitore 1 e genitore 2 nella carta d’identità dei minori

reo di aver omesso nel appello alla pace del 2 spirito critico dovrebbe guidarci nel valutare cosa che il 'tardivo riconoscimento dello Stato d'di non poterlo fare non ce l'ha nemmeno la Corte

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Lasi è pronunciata: sulle cartedeinon ci sarà più la dicitura madre e padre, ma si potrebbe tornare a quella di genitori o chi ne fa le fa le veci. A darne notizia l’associazione Famiglie Arcobaleno che ha diffuso una lunga nota sui social, ricostruendo anche la vicenda che aveva preso il via nel 2019 quando, un decreto dell’allora Ministro dell’interno Matteo Salvini, aveva modificato la dicitura genitori per sostituirla con padre e madre. L’associazione ha voluto sottolineare uno di nodi centrali: “Laha dunque ribadito un concetto molto semplice: sulladi un bambino/bambina non possono essere indicati dati personali diversi da quelli che risultano nei registri dello stato civile”. La vicenda delle carte ...