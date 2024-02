Corriere dello Sport – “Il Barcellona non molla Kvaratskhelia”

Tra una settimana si disputeranno le gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e solo un giorno più tardi, venerdì 23 febbraio , a Nyon , si terrà il sorteggio degli ottavi di finale .

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 2024-02-15 12:02:52 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Obiettivo esterno sinistro d’attacco per ilin vista della prossima estate. Il club catalano vuole confermare il 4-3-3 a prescindere dal nome del nuovo allenatore – avanzano le idee De Zerbi o Flick secondo gli ultimi rumors dall’estero – e per questo dopo l’addio di Ousmane Dembélé al Psg in estate è urgente puntare su un altro esterno dopo le difficoltà di questa stagione.nel mirino del: gli aggiornamenti Il Mundo Deportivo riporta alcuni nomi nel mirino, tra questi Gabriel Martinelli dell’Arsenal e Nico Williams dell’Athletic, che però ha appena rinnovato. Un’altra opzione è il ritorno di Ansu Fati ma uno dei profili monitorati con attenzione è Khvicha ...