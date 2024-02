Corea del Sud | Jurgen Klinsmann esonerato | “Ha deluso le aspettative”

- - > In Corea del Sud è guerra aperta tra medici e governo - ANSA . Ormai è una "guerra". Senza esclusione di colpi. Con le due "parti" che non intendono arretrare. Da una parte c'è il governo di Seul che -

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024)non è più il commissario tecnico delladel Sud. Ad annunciare il licenziamento dell’allenatore tedesco è stata la Federazione di Seul in un comunicato ufficiale in cui il presidente Chung Mong-Gyu che si è scusato con i tifosi per gli ultimi risultati e in particolare per l’eliminazione della nazionale contro la Giordania nella semifinale della Coppa d’Asia. Il presidente federale ha criticato la gestione del 59enne: “Non è riuscito a dimostrare le sue capacità e la leadership che ci aspettavamo. Il lavoro e l'atteggiamento dell'allenatore non hanno soddisfatto lee si è deciso di cambiarlo in vista del secondo turno di qualificazione ai Mondiali del 2026".però non paga soltanto l’uscita di scena al penultimo atto della manifestazione continentale ma ...