Corea del Sud | esonerato Klinsmann dopo la deludente Coppa d’Asia

La Kfa esonera il tecnico tedesco: "E' stato un viaggio incredibile, grazie a tutti", le parole del ct SEUL (COREA DEL SUD) - Jurgen Klinsmann non è più il commissario tecnico della Corea del Sud. Il tedesco è stato esonerato dalla federazione sudcoreana che ha pubblicato, sul proprio sito internet, la

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Jurgennon è più l’allenatore delladel Sud. A meno di un anno dal suo arrivo, il tecnico tedesco vienelaeliminazione in semifinale dicon la Giordania. “La Kfa ha deciso di cambiare allenatoreun’attenta valutazione.non è riuscito a dimostrare le capacità gestionali e la leadership che ci si aspetta da un allenatore della nazionale in aree che vanno dalla tattica, alla gestione del personale, all’atteggiamento lavorativo e in altri ambiti necessari per portare competitività alla squadra”, le presidente federale Chung Mong-gyu in conferenza stampa. SportFace.