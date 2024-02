COPPA ITALIA | napoli batte brescia Reggio sgambetta la corazzata Virtus

la GeVi Napoli parte a razzo e costringe la Germani Brescia a un'affannosa, quanto infruttuosa rincorsa. La squadra di coach Milicic riesce nell'impresa di spodestare la detentrice della Coppa Italia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Risultato a sorpresa in, dove il derby emiliano dei quarti finisce nelle tasche diEmilia, che sovverte il pronostico,laBologna 81-72 e si qualifica per le semifinali dove domani affronterà la vincente di. Alla Inalpi Arena di Torino, la Unahotels, che non ha mai vinto questo trofeo e ha come miglior risultato la finale persa nel 2005 con Treviso, si conferma particolarmente indigesta per la squadra di coach Banchi, che era già stata battuta in campionato lo scorso 7 gennaio. I reggiani festeggiano grazie a Galloway e Faye, 20 e 16 punti rispettivamente. Sorpresa anche nell’altro quarto di finale dove la Geviha sconfitto la capolista Germaniper 80-74: la semifinale ...