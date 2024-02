Coppa Italia L’iridato Zurloni grande favorito

sede della tradizional e tappa di Coppa del Mondo Meno soddisfazioni dalla gara maschile, dove l' dove l'Italia aveva portato tre rappresentanti nei il campione iridato in carica Tommaso Marini si

(Di venerdì 16 febbraio 2024) SPORTIVA Domani nel centro di arrampicata Big Walls di Brugherio (MI), si disputerà la prima tappa del circuito diSpeed 2024. Competeranno 37 velocisti e 26 velociste. La punta di diamante dell’evento sarà il Campione del Mondo Matteo, grandissima fonte di ispirazione e stimolo per tutti gli atleti della Nazionale, ma anche modello di riferimento per gli agonisti che muovono i primi passi nella Speed. Non mancheranno i suoi compagni nella squadra Elite che ambiscono alla qualificazione olimpica: Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito - Campione del Mondo 2019, che ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo). Attenzione anche a Beatrice Colli (Fiamme Oro - Campionessa del Mondo Giovanile 2021 e 2022, Campionessana 2021-2022-2023, bronzo agli Europei di Cracovia 2023, detentrice ...

Napoli ha la meglio su Brescia per 74-80 nei quarti di finale di Coppa Italia . La squadra vincitrice conquista il pass per le semifinali dopo aver ... (sportface)

Si assegna il secondo trofeo stagionale per quel che riguarda la stagione di volley femminile con le Final Four della Coppa Italia 2024 . Trieste si ... (oasport)

Monza, c’è voglia di coppa. Ma si pensa anche ai playoff: Il derby con l’Allianz Milano negli ultimi anni aveva spesso regalato delle delusioni, compresa quella legata alla sfida del girone d’andata, persa all’Opiquad Arena con un netto 0-3, ma mercoledì ser ...

Calendario Final Four Coppa Italia volley femminile 2024: orari semifinali e finale, programma, tv, streaming: Si assegna il secondo trofeo stagionale per quel che riguarda la stagione di volley femminile con le Final Four della Coppa Italia 2024. Trieste si appresta a vivere un weekend di grande pallavolo, co ...

Le mani sul mondo del ’Gatto’ Casapieri: "Forse non mi sto ancora rendendo conto": Il 30enne torrelaghese del Pisa e della Nazionale si gode il premio di miglior portiere del pianeta e ringrazia le "tre famiglie" ...