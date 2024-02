Coppa del Mondo salto con gli sci maschile 2023 2024 | Fettner primo nelle qualificazioni | ok Insam e Bresadola

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 16 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE Con l'inizio del fine settimana, week end lungo anche per la Coppa del Mondo di sci alpino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si sono appena concluse le primenella prova di Sapporo, in Giappone, valida per ladeldicon gli sci. Sui 55 partecipanti passano in 50, che poi diventeranno 30 nella prossima prova.chiude davanti a tutti con un ottimo 139. Secondo posto per Nikaido (130.6). Occhio anche ai soliti Kraft (10° con 125.5) e Kobayashi (5° con 128.1). Dentro due azzurri su tre con38° (95.0) e49° con 85 punti. Fuori il terzo italiano Cecon, 53° con 67.4. Forfait per Campregher prima del via. SportFace.

La Generazione Vincente Napoli supera la Germani Brescia per 80-74 al termine di una partita splendida, condotta per tutti i 40 minuti dalla ... (terzotemponapoli)

A Calgary , in Canada, si sono svolte nella notte italiana le finali dell’halfpipe valide per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci freestyle : tra le ... (oasport)

Inter-Salernitana è il secondo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Al Meazza si gioca al venerdì sera (ore 21) per via del ... (inter-news)

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Crans Montana 2024 , appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino . Il direttore ... (sportface)

Loftus-Cheek ben inserito, retroguardia impermeabile, Rafa in gol, il ritorno di Thiaw: i rossoneri crescono, anche nelle ambizioni: Da una coppa all’altra, dalla Champions all’Europa League, Pioli ha presentato un altro Milan, frutto del suo lavoro. Una metamorfosi che vale come un voto pesante per la conferma del tecnico per il ...

Akragas, Coppa: “Dobbiamo guadagnare al più presto quei 6/7 punti che ci portano alla salvezza”: Marco Coppa, allenatore dell’Akragas, ha detto:“Il nostro obiettivo resta la salvezza, consolidare la categoria è importante. Sicuramente siamo sulla buona strada, ma ci mancano dei punti per stare tr ...

Scherma Pistoia: Fabio Mastromarino convocato per gli Europei Under 20: Tante soddisfazioni in casa Scherma Pistoia: il maestro Alberto Carboni è stato chiamato nello staff azzurro per il prossimo collegiale della nazionale Festa doppia in casa Scherma Pistoia. Nel giorno ...