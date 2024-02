Convalidato arresto Sodano per duplice omicidio | è ' distrutto'

È stato convalidato l'arresto di Christian Sodano , il 27enne maresciallo della Guardia di Finanza accusato del duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente madre e sorella della

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È statol'di Christian, il ventisettenne maresciallo della Guardia di Finanza accusato deldi Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e sorella della sua fidanzata Desyrèe, che è riuscita a mettersi in salvo scappando. Il fatto di sangue ai danni delle due donne è avvenuto martedì scorso, nel pomeriggio a Cisterna di Latina. "È chiaramente addoloratissimo edopo una tragedia del genere", hanno dichiarato i suoi legali Lucio Teson e Leonardo Palombi al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo tenutosi nel carcere di via Aspromonte di Latina, davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. Secondo i legali, l'uomo "si è riportato a quanto dichiarato dinanzi al pubblico ministero l'altra notte. Adesso ...

