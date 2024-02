Ma tre mesi fa il consiglio dei ministri ha aperto alla possibilità per carabinieri, poliziotti e finanzieri fuori servizio di andare in giro con armi anche non di ordinanza (senza controlli). Una

Controlli dei carabinieri a Scampia, arresti e denunce (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiControlli dei carabinieri nel quartiere Scampia di Napoli: arresti e denunce per droga ma anche blitz in cantieri, esercizi commerciali e provvedimenti per il codice della strada con 17 auto sequestrate. Poco più di due grammi di droga sono costati il carcere a Salvatore Ascione, 55enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione locale lo hanno arrestato mentre cedeva ad alcuni ‘clienti’ 7 dosi di eroina; risponderà di spaccio di stupefacenti. Non solo questo nel bilancio di un servizio organizzato dai carabinieri della compagnia Stella con la collaborazione dei militari del Reggimento Campania, Nas, Nil, radiomobile e Forestali. Denunciato, ancora per droga, un 20enne già noto alle forze ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutideinel quartieredi Napoli:per droga ma anche blitz in cantieri, esercizi commerciali e provvedimenti per il codice della strada con 17 auto sequestrate. Poco più di due grammi di droga sono costati il carcere a Salvatore Ascione, 55enne digià noto alle forze dell’ordine. Idella stazione locale lo hanno arrestato mentre cedeva ad alcuni ‘clienti’ 7 dosi di eroina; risponderà di spaccio di stupefacenti. Non solo questo nel bilancio di un servizio organizzato daidella compagnia Stella con la collaborazione dei militari del Reggimento Campania, Nas, Nil, radiomobile e Forestali. Denunciato, ancora per droga, un 20enne già noto alle forze ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza