Controlli a Scampia | un arresto | 3 denunce e 17 veicoli sequestrati

Ai controlli è abbinata parallelamente la pressante Lo dimostra l'arresto recente di due 18enni, nel quartiere napoletano del Fermato in auto a pochi passi dalle "Vele" di Scampia. Nel veicolo un

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024): droga, sicurezza e igiene pubblica nel mirino delle forze dell’ordine a seguito di recenti operazioni Poco più di due grammi di droga sono costati il carcere a S.A., 55enne digià noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione locale lo hanno arrestato mentre cedeva ad alcuni “clienti” 7 dosi di eroina. In tasca anche 65 euro in banconote di piccolo taglio e due cellulari. Per A. le manette e poi il carcere, risponderà di spaccio di stupefacenti. Non solo questo nel bilancio di un servizio organizzato dai Carabinieri della compagnia Stella con la collaborazione dei militari del Reggimento Campania, NAS, NIL, radiomobile e Forestali. Denunciato, ancora per droga, un 20enne già noto alle forze dell’ordine del rione “33”. E’ stato sorpreso dai carabinieri del nucleo operativo di Napoli ...