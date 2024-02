Continuiamo a dire che il fascismo è passato | in questo disinteresse rinasce il pericolo

"È impossibile, signori mitomani, dire che in questo caso sia continuiamo a denunciare il difensore dei diritti umani. HH. "Rocío

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024)pure ache non è vero che ci sono fascisti, che ilè una cosa del, che figuriamoci se oggi… La sostituzione etnica? Ma sono modi di, non pensava davvero a quello; la limitazione alla libertà di stampa? In fondo a chi interessa, i giornalisti poi si sa, sono antipatici ai più; bocciare gli studenti che protestano? Censurare ogni voce che non corrisponda al dettato del governo? Infischiarsene delle regole (me ne frego!); ostentare frasi razziste (“È ora che gli italiani si proclamino francamente razzisti” recitava il punto 7 del Manifesto della razza). No, si fa finta di niente, si sminuisce, si ha quasi paura diche il dettato democratico si sta incrinando e dalla crepa che si apre inizia fuoriuscire un alitoso, ...