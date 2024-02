richiesto più volte da Lista per Ravenna, anche perché le multe nelle Ztl hanno sempre rischiato di essere invalidate proprio per valore legale e per questo non pone al riparo da contestazioni le

Contestazioni per le multe già pagate (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Comune di Bologna sta inviando come ha fatto con me moltissime multe che le persone hanno già pagato. Chiamando l' info multe (0512193610) con tempi di attesa biblici (ho atteso 2 ore prima di parlare con qualcuno!) dicono che una nuova società che evidentemente ha preso in gestione le contravvenzioni del Comune di Bologna, sta inviando Contestazioni di contravvenzioni già saldate. Lucio Fazio

