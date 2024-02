Conte Juventus | Carrara rivela | «Vi dico la mia sul suo ritorno»

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Massimo Carrera è stato collaboratore di Antonio. L’ex juventino ha parlato proprio dell’accostamento del tecnico in bianconero Massimo Carrera è stato per anni uno dei collaboratori più vicini ad Antonio. Allahanno fatto la storia con vari Scudetti vinci, prima dell’addio del tecnico leccese. Carrera ha parlato in esclusiva anews24.com parlando soprattutto del possibiledia Torino.– «Ma io lo rivedrei bene in qualsiasi panchina perché è un top allenatore. Quindi qualsiasi società lo voglia prendere penso che metta magari un puntino per fare qualcosa di più di quest’anno. Quindi è un allenatore che tutte le squadre vorrebbero e ci sta bene da tutte le parti» PER LEGGERE IL RESTO DELL’INTERVISTA CLICCA QUI

