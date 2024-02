Coniglio Orsini perde la pazienza con Calenda | rissa social

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un messaggiodi Carloscatena il putiferio e il duro confronto con Alessandro. “La Russia di Putin è un regime assassino e imperialista. La morte di Navalny ne è un'ennesima prova. I putiniani d'Italia sono complici di un assassino. Punto”, le parole del leader di Azione corredate da una foto del dissidente russo scomparso in un carcere a 47 anni, ufficialmente per un coagulo sanguigno. Il post dell'ex ministro non è andato per nulla giù al professore di sociologia del terrorismo, che, pur non essendo esplicitamente nominato, risponde per le rime: “Con la morte di Navalny,dà inizio alla nuova caccia alle streghe per sfruttare questa tragedia in cambio di qualche like. A suo dire, in Italia ci sarebbero i ‘complici' degli assassini di Navalny. ‘I putiniani d'Italia', li chiama, ...