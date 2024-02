Coniglio | farabutto | troglodita | il dizionario degli insulti di Vincenzo De Luca | che coprono l’incapacità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) PerDeormai, purtroppo, non vanno più scomodati i comici alla Maurizio Crozza ma un altro tipo di addetti ai lavori. Servirebbe qualcuno davvero bravo che sappia spiegare le ragioni della sua irrefrenabile coprolalia. Per citare la Treccani, “il fatto o l’abitudine di parlare oscenamente, e in particolare l’impulso anormale a fare continuo riferimento e con espressioni volgari”. Cosa spinge un uomo politico a usare il turpiloquio e l’offesa sistematica dell’avversario come strategia di comunicazione? Gli spin doctor che hanno la sventura di seguirlo, abbiano l’accortezza di fargli capire che la deriva non porta da nessuna parte. O forse, viene da ipotizzare maliziosamente, i suoi consiglieri hanno capito che è l’unico modo per coprire anni di mal governo in Campania. Far vestire da Masaniello un governatore che, al potere da decine di ...