Congedo di 2 anni per legge 104 | come cambia lo stipendio con tredicesima e quattordicesima

di un rapporto di lavoro è invece necessario che la lavoratrice possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata. => Maternità: indennità anche in congedo

Con il messaggio n.30 del 4 gennaio 2024 l'INPS chiarisce finalmente la posizione di coloro che beneficiano del Congedo per legge 104 La legge 104 del 1992 prevede, per i familiari di persone con disabilità, un Congedo straordinario INPS, richiedibile per una durata di massimo due anni nell'arco della vita lavorativa. Tale Congedo non è riconosciuto in tutti i casi, ma la legge prevede che al familiare che necessita assistenza sia riconosciuta una disabilità grave. Una questione da sempre controversa, in materia di Congedo per legge 104, riguarda i criteri per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima per i lavoratori che ne beneficiano.

Congedo per maternità: come funziona il riscatto per la pensione: Il riscatto della maternità è stabilito dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e prevede la possibilità di veder riconosciuto sino ad un periodo di 5 mesi (il periodo di congedo obbligatorio per le lavoratrici).

