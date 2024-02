Confindustria | via libera dei saggi | ecco i 4 candidati alla presidenza

alle 19, una riunione dei saggi e dei probiviri di Confindustria.strada al momento più accreditata sarebbe quella di dare il via al momento più accreditata sarebbe quella di dare il via libera

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – Polemiche e veleni non hanno fermato la corsa di nessuno dei quattrosuccessione di Carlo Bonomiguida di. Ie i probiviri, nella riunione straordinaria di questa sera, hanno dato il viaalle candidature di: Emanuele Orsini Antonio Gozzi Edoardo Garrone Alberto Marenghi Nessuna osservazione sarebbe stata fatta sulla candidatura di Orsini che, ieri, era stato convocato dai, Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi, per chiarimenti su presunte incompatibilità ancheluce di una lettera anonima e della situazione mediatica che lo aveva visto protagonista nelle ultime settimane. Si sblocca così l'impasse che si era creato, per la prima volta nella storia ...

