Confermata la Yamaha R3 bLU cRU European SuperFinale per l’ultimo weekend del WorldSBK del 2024

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La terza edizione delR3 bLU cRUsi svolgerà duranteround del Campionato Mondiale FIM Superbike) al Circuito de Jerez in Spagna dal 18 al 20 ottobre. Le prime due edizioni delR3si sono tenute in concomitanza con le gare del Campionato Mondiale FIM Superbike all’Autodromo do Algarve di Portimão in Portogallo, ma per ilè statauna nuova sede: il circuito di Jerez ospiterà i talentuosi giovani del bLU cRU, molti dei quali gareggeranno per la prima volta sulla scena mondiale. Si tratta di una data prestigiosa per l’evento, in quanto coincide con il finale di stagione del calendario ...