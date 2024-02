Compagnoni | «Inter | la svolta in un momento preciso! Cambi giusti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024)si esprime sull’che stasera affronterà la Salernitana al Meazza. Il giornalista fa un resoconto del percorso dei nerazzurri.? Inzaghierà qualcosina in vista di-Salernitana, Maurizioa Sky Sport 24 si esprime così: «Il campionato per carità non è finito, ma l’ha messo tra sé e le altre un bel distacco. Dodici mesi fa era in difficoltà, col Porto andò di lusso. Quella finale col Manchester City ha dato unaalla squadra. Può arrivare fino in fondo. Giusto che faccia turnover, ma anche chi entra non abbassa il livello qualitativo della squadra. La Salernitana non ha nulla da perdere, Liverani scelta giusta».-News - Ultime notizie e calciomercato ...