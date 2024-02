per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta Qui per scoprire come funziona e i servizi che offre. Per gli

Come funziona, cosa sa fare e come provare Sora, l’applicazione di OpenAI per generare video a partire da un testo (Di venerdì 16 febbraio 2024) A Burano, un cane salta da un balcone all’altro delle tipiche case colorate dell’isola nella laguna veneta. La telecamera si muove in maniera fluida, inquadrando le calli circostanti in un video di pochi secondi che all’apparenza non ha nulla di diverso dai contenuti che si vedono sui luccicanti profili dei travel vlogger online. Anche se non si vede, la differenza c’è, perché il video è stato interamente generato dall’intelligenza artificiale di Sora, la nuova applicazione di OpenAI per generare video a partire da un testo. Il modello promette di rivoluzionare la concezione di video come ChatGPT ha fatto con quella di testo e Dall-E con quella di immagine. Sui profili X di ... Leggi tutta la notizia su open.online (Di venerdì 16 febbraio 2024) A Burano, un cane salta da un balcone all’altro delle tipiche case colorate dell’isola nella laguna veneta. La telecamera si muove in maniera fluida, inquadrando le calli circostanti in undi pochi secondi che all’apparenza non ha nulla di diverso dai contenuti che si vedono sui luccicanti profili dei travel vlogger online. Anche se non si vede, la differenza c’è, perché ilè stato interamente generato dall’intelligenza artificiale di, la nuova applicazione diperda un. Il modello promette di rivoluzionare la concezione diChatGPT ha fatto con quella die Dall-E con quella di immagine. Sui profili X di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Talk to a Live Representative: l'IA che ci serve: Google sperimenta una funzionalità di intelligenza artificiale chiamata Talk to a Live Representative che potrebbe diventare molto utile. Sprint Race F1, che cos’è, come funziona, regolamento: Sprint Race F1, che cos'è, come funziona, come cambia nel 2024 il format ed il regolamento della mini gara del sabato. La dieta di Annalisa: come si tiene in forma la cantante: La dieta di Annalisa è basata su uno stile alimentare sano e bilanciato. Per scelta non mangia carne, ma non è solo questa la ragione della sua perdita di peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che ...

Video di Tendenza