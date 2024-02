Come è stata concepita l’Esselunga di via Mariti | dove è avvenuto il tragico crollo

La nuova versione GT è stata concepita come una gran turismo, con sospensioni completamente regolabili. È stata progettata per percorrere strade di campagna sinuose e per viaggi lunghi e confortevoli.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – Un supermercato esteso, un grane giardino pubblico con alberi e arredi vari. E un maxi parcheggio per i clienti. Così è stato concepito il progetto della nuova Esselunga di via. Un supermercato a cavallo tra i quartieri di Rifredi e Novoli. E’ in questo cantiere che èilcedimento di una maxi trave in cemento che ha travolto otto operai. Tre, feriti, sono in ospedale a Careggi. Per altri cinque ogni speranza è vana, dopo il recupero di tre corpi mentre, nella serata di venerdì, due erano ancora dispersi. C’è un’indagine della procura e adesso il cantiere è sequestrato. Lavori sospesi dunque per le indagini che formulano le accuse al momento senza indagati di omicidio colposo plurimo ecolposo. Esselunga ha visto in quell’area dismessa un luogo ...