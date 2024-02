E ha aggiunto: 'È deplorevole che Alexei Navalny sia morto in una prigione russa. Per me è ovvio: è stato ucciso, come altre migliaia di persone che sono state portate alla morte a causa di questa

Come è morto Navalny? «Trombosi può essere causata da avvelenamento, anche pregresso»: l'ipotesi del cardiologo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Fare chiarezza sulla morte di Alexey Navalny non sarà semplice. Tutto ciò che sappiamo, attraverso il filtro della tv di Stato russa, è che l'oppositore numero uno di Putin... Leggi tutta la notizia su ilmessaggero (Di venerdì 16 febbraio 2024) Fare chiarezza sulla morte di Alexeynon sarà semplice. Tutto ciò che sappiamo, attraverso il filtro della tv di Stato russa, è che l'oppositore numero uno di Putin...

