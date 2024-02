Come è morto Navalny? La versione ufficiale | le ipotesi e la sostanza che non cambia

I commenti alla morte del dissidente "Si è appena saputo che Alexey Navalny è morto in una prigione russa. Ovviamente, è stato ucciso da Putin, come migliaia di altri sono stati torturati''. Così il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – I dettagli seguiranno, forse. Ma lapolitica, al di là dell’operazione di copertura già in atto, è una e una sola: Alexeyè stato assassinato. Il suo è un omicidio politico e il suo mandante ha un nome e un cognome: Vladimir Putin. Il comunicato dell’amministrazione penitenziaria è ovviamente generico. “Il 16 febbraio 2024, nella colonia correzionale n. 3, il detenuto A. A.si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza. Gli operatori sanitari dell'istituto sono arrivati ??immediatamente ed è stata chiamata una équipe medica di emergenza. Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della ...

Come è morto Pino Mango? All’anagrafe Giuseppe Mango, è stato un cantautore italiano di grande talento, noto per la sua voce unica e le sue canzoni ... (blogtivvu)

Franco Gatti , noto Come il “baffo” del gruppo musicale Ricchi e Poveri, è stato una figura iconica nel panorama musicale italiano. Franco Gatti dei ... (blogtivvu)

Stasera su Rai 1 va in onda Califano , Film Tv sulla vita del cantante Franco Califano interpretato da Leo Gassmann Stasera su Rai 1 va in onda ... (movieplayer)

NEWS - E' morto in carcere Alexei Navalny, il dissidente leader dell'opposizione russa era detenuto dal gennaio del 2021, aveva 47 anni: Navalny, 47 anni, è morto nella colonia carceraria artica dove stava scontando una pena di 19 anni, come si legge in un comunicato diffuso dal servizio penitenziario federale russo. "Navalny si è ...

Alexei Navalny morto in un carcere della Russia a 47 anni: l'oppositore di Vladimir Putin "si è sentito male": La portavoce di Navalny non conferma Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato del decesso di Navalny, come confermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il quale ha dichiarato che ...

leggi le altre "Cose": Il Qatar ha deluso nuovamente il presidente Biden: la risposta di Hamas all’accordo proposto è stata, come ha dimostrato la reazione immediata del presidente e del segretario di Stato Antony Blinken, ...