i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione per diventare di formazione iniziale e di abilitazione per diventare "docenti come abbiamo anticipato in occasione della diretta della Tecnica

Come diventare docenti: 1.458 corsi per laureati (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha accreditato 1.458 corsi proposti dalle istituzioni accademiche tramite i quali gli aspiranti docenti potranno acquisire i 60 crediti universitari o accademici che servono per poter conseguire l’abilitazione in una classe di concorso. Ora non rimane che aspettare il decreto ministeriale per l’indizione dei corsi con la ripartizione dei posti che, secondo Il Sole 24 Ore, dovrebbero ammontare intorno ai 47mila complessivi. Sui 1.458 corsi che hanno ricevuto il via libera dell’Anvur, 1.144 saranno attivati dalle università, mentre 314 si svolgeranno presso accademie, conservatori o altre istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale. Trentotto proposte, invece, sono state respinte. È l’Università Ca’ Foscari di Venezia con la scelta più ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha accreditato 1.458proposti dalle istituzioni accademiche tramite i quali gli aspirantipotranno acquisire i 60 crediti universitari o accademici che servono per poter conseguire l’abilitazione in una classe di concorso. Ora non rimane che aspettare il decreto ministeriale per l’indizione deicon la ripartizione dei posti che, secondo Il Sole 24 Ore, dovrebbero ammontare intorno ai 47mila complessivi. Sui 1.458che hanno ricevuto il via libera dell’Anvur, 1.144 saranno attivati dalle università, mentre 314 si svolgeranno presso accademie, conservatori o altre istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale. Trentotto proposte, invece, sono state respinte. È l’Università Ca’ Foscari di Venezia con la scelta più ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Talk to a Live Representative: l'IA che ci serve: Google sperimenta una funzionalità di intelligenza artificiale chiamata Talk to a Live Representative che potrebbe diventare molto utile. "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro", testo e regia…: In scena in prima assoluta al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia il 2 marzo e poi sul palco del Nuovo Teatro delle Passioni di Modena dal 5 al 10 marzo, Come diventare ricchi e famosi da un momento al ...

Video di Tendenza