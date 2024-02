(Di venerdì 16 febbraio 2024) Lagiunge come un soffio di vitalità, pronta a far sbocciare sullenuovidi. Tonalità inaspettate, che trasformano la manicure, ma all’insegna dell’originalità. La prossima stagione, infatti, sembra pronta a dimenticare la tradizione in favore di nuance nuove, lontane dal tipico mood primaverile. Messi da parte, ma non dimenticati totalmente, ipastello, gli smalti dellascoprono il proprio animo dark. Un’energia decisa, che si manifesta attraverso scelte cromatiche brillanti e luminose come il rosso o l’arancione tramonto, ma anche più avvolgenti, come il prugna. Ad assicurare ...

La primavera 2024 giunge come un soffio di vitalità, pronta a far sbocciare sulle unghie nuovi Colori di smalto . Tonalità inaspettate, che ... (amica)

Unghie rosa cipria: lo stile glam chic che conquista tutte: LE FORME DELLE UNGHIE PER SFOGGIARE LO SMALTO ROSA CIPRIA Credits: @_cristina_santa_ via Instagram. ... ma non preferisce colori troppo scuri o decorazioni troppo importanti. Credits: @le_unghie_di_...

Unghie effetto marmo: come realizzare la nail art del momento: ... come sempre, il risultato cambia in base alla tipologia di unghie e al mix di colori scelto (infine dal tipo di smalto). Perché provare la marble manicure L 'effetto marmo si adatta a tutte le ...

Colori smalto primavera 2024: tutte le novità per le unghie: La primavera 2024 giunge come un soffio di vitalità, pronta a far sbocciare sulle unghie nuovi colori di smalto. Tonalità inaspettate, che trasformano la manicure, ma all’insegna dell’originalità. La ...

10 prodotti che non possono mancare per una manicure uomo impeccabile: Le mani sono un biglietto da visita, non solo per le donne. Anche gli uomini hanno iniziato ad avvicinarsi alla manicure per mani sempre morbide ed eleganti. Ma quali sono i prodotti utili per un risu ...

Smalto rosso: fenomenologia di un grade classico (sexy) per le unghie: C orallo, pomodoro, ciliegia, fragola fino alle autunnali vino e bordeaux: le unghie rosse sono un grande classico. E se il 2023 ha visto il primato di tutte le tonalità dei nude, dei rosa e dei beige ...