Collaboratore scolastico graduatorie terza fascia ATA | il diploma sarà ancora titolo di accesso?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilper accedere al profilo didellediATAvalido? Il dubbio di alcuni lettori sorge a seguito delle novità introdotte dal CCNL 2019-21. Ildi maturità non viene menzionato tra i requisiti di base per l'. L'articolo .

Ancora un episodio di Violenza a scuola . Come segnala Fanpage, un genitore ha assalito un collaboratore scolastico in seguito a un banale diverbio ... (orizzontescuola)

Accompagna il figlio della sua compagna a scuola e picchia un collaboratore scolastico per il parcheggio : è successo a Qualiano, in provincia di ... (feedpress.me)

Atteso quest'anno l'aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA, utilizzate per le sostituzioni di personale assente. Le domande dovrebbero ... (orizzontescuola)

Dal 1° maggio 2024 entrerà in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale ATA a seguito della firma definitiva del CCNL 2019-21. Con ... (orizzontescuola)

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi esce (di nuovo) per accertamenti medici: cosa è successo «Un altro malore»: Giuseppe Garibaldi è uscito dalla casa del Grande Fratello per accertamenti medici. Solo una decina di giorni fa il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ...

Alunno chiede di andare in bagno e si allontana dalla scuola: chi è il responsabile: Se un alunno chiede di andare in bagno e poi si allontana dalla scuola, la responsabilità su chi ricade L'avvocato risponde.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi come sta dopo il malore: «Accertamenti medici in corso». Cosa è successo: Giuseppe Garibaldi come sta dopo il malore Al Grande Fratello tutti i fan se lo chiedono, il concorrente è dovuto uscire nuovamente della Casa del reality show di Mediaset nella serata ...