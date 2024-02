Colatura delle teste di gambero rosso | l’idea di due giovani da Mazara del Vallo Come si produce e come usarla in cucina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un altro esempio di sostenibilità, una prelibatezza nata da uno scarto nobile della produzione alimentare. È ladididel, creata da Maria Chiara Valdemone e Giuseppe Gaudioso, che per la loro nuova specialità hanno ripreso una vecchia tradizione locale. È ottenuta dalla testa e dal carapace dei piccoli crostacei rossi, ricchi di succhi ed essenze, rigenerando un sottoprodotto per il quale le aziende ittiche sono costrette a pagare lo smaltimento. Un prodotto buono due volte: per il palato e per l’ambiente. Origine delladi«Qui nella zona costiera trapanese, soprattutto adel, abbiamo avuto la fortuna di assaggiare un prodotto che da sempre viene ...