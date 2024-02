Mercato italiano contribuendo con il nostro know how e la nostra capacità di gestione a consolidare Ad affermarlo in una nota è Gonzaga Higuero, il Ceo del gruppo Codere che lo scorso 10 luglio è

Codere punta a consolidare presenza in Italia, da riordino settore opportunità (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos Salute) - "L'Italia è in una fase di trasformazione e di innovazione rispetto al settore del gioco. Codere si propone di essere protagonista in questo momento nel quale la professionalità, la competenza e l'esperienza faranno la differenza. La nostra intenzione è quella di mantenere ed ampliare la nostra presenza sul Mercato Italiano contribuendo con il nostro know how e la nostra capacità di gestione a consolidare la nostra posizione anche attraverso le sinergie con operatori qualificati che vogliano affrontare il futuro con serietà e visione prospettica". Ad affermarlo in una nota è Gonzaga Higuero, il Ceo del gruppo Codere che lo scorso 10 luglio è stato nominato alla guida del gruppo con l'incarico di guidare l'azienda verso il futuro. Da subito Gonzaga ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos Salute) - "L'è in una fase di trasformazione e di innovazione rispetto aldel gioco.si propone di essere protagonista in questo momento nel quale la professionalità, la competenza e l'esperienza faranno la differenza. La nostra intenzione è quella di mantenere ed ampliare la nostrasul Mercatono contribuendo con il nostro know how e la nostra capacità di gestione ala nostra posizione anche attraverso le sinergie con operatori qualificati che vogliano affrontare il futuro con serietà e visione prospettica". Ad affermarlo in una nota è Gonzaga Higuero, il Ceo del gruppoche lo scorso 10 luglio è stato nominato alla guida del gruppo con l'incarico di guidare l'azienda verso il futuro. Da subito Gonzaga ...

Advertising

Notizie Correlate

Codere punta a consolidare presenza in Italia - da riordino settore opportunità (Adnkronos Salute) – “L?Italia è in una fase di trasformazione e di innovazione rispetto al settore del gioco. Codere si propone di essere ... (calcioweb.eu)

Altre Notizie

Video di Tendenza