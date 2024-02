Codacons chiede una verifica fiscale su Fedez | lui replica | “Nulla da nascondere”

Milano, 15 febbraio 2024 – Fedez “nullatenente” ? Sarebbe stato proprio il rapper a definirsi tale, in un'udienza in tribunale nel novembre 2020, nel ... (ilgiorno)

Il rapper, in un procedimento giudiziario, aveva spiegato che tutti i suoi beni, nel 2020, erano intestati alle sue società (vanityfair)

Ancora guai per la famiglia Ferragnez. Dopo lo scandalo che ha colpito Chiara Ferragni, accusa ta di pratiche scorrette effettuate nel corso della ... (ildifforme)

Codacons vs Fedez : il rapper è accusato di calunnia. E l'associazione chiede la verifica delle sue società

Il 6 maggio Fedez testimonierà in tribunale. L'udienza servirà per decidere sul rinvio a giudizio di Fedez per il reato di calunnia ai danni del ... (europa.today)