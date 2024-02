Cocaina e contanti nella stanza di Hotel Due giovani arrestati a Bastia Umbra

sono stati trovati in possesso di circa 40 grammi di cocaina e di circa 40 grammi di cocaina e quasi 3.000 euro in contanti. Il telefoni cellulari ed al materiale da confezionamento rinvenuto nella

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Una notevole quantità diè stata sequestrata dai carabinieri nel comune diin provincia di Perugia. I militari infatti hanno notato dueextracomunitari mentre si addentravano con fare sospetto in una stradina periferica situata tra due terreni agricoli. Seguiti e fermati, sono stati sottoposti a perquisizione personale estesa poi alle loro autovetture e alladell'dove alloggiavano, all'esito della quale sono stati trovati in possesso di circa 40 grammi die quasi 3.000 euro in. Il denaro, ritenuto provento dell'attività di spaccio, è stato sequestrato insieme allo stupefacente, ai telefoni cellulari ed al materiale da ...

Pescara - Un'auto parcheggiata in modo sospetto in una zona residenziale ha attirato l'attenzione dei residenti, che tempestivamente hanno chiamato ... (abruzzo24ore.tv)

Rosolini, trovato con mezzo chilo di hashish e 2.600 euro: arrestato un 19enne: I militari della Compagnia di Noto della Guardia di Finanza hanno arrestato un 19enne di origine ragusana residente a Rosolini trovato in possesso di 4 panetti e 30 dosi di hashish, per un peso ...

Aeroporto Marco Polo. «Non ho nulla da dichiarare» ma non convince gli operatori: fermata una donna con 250mila euro in valigia: MESTRE - Aeroporto Marco Polo, si dirige al varco di uscita "Nulla da dichiarare" ma non convince gli operatori: fermata una donna con 250mila euro in valigia. I militari ...

Longiano, una denuncia per spaccio: I Carabinieri della stazione di Longiano nei giorni scorsi hanno denunciato uno straniero di 44 anni per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. Lo rende noto il Comando ...