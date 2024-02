Claudio Baglioni e Striscia la Notizia in tribunale per diffamazione

I fatti che hanno portato a processo Al centro della disputa giudiziaria c'è l'accusa di plagio che, da anni, Striscia la notizia rivolge a Claudio Baglioni. Del cantautore romano il tg satirico si è

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Formalizzata la citazione diretta a giudizio per Antonio Ricci, autore dila, il Tg satirico simbolo di Mediaset. Non solo: citati in giudizio anche Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Gerry Scotti e l’inviato Antonio Montanari (Mago Casanova). Al centro dello scontro inc’è la battaglia del cantautore, e il reato contestato è diaggravata proprio ai danni dell’artista. Ma facciamo un passo indietro e riepiloghiamo quanto successo. Scontro intralaL’accusa lanciata dalaai danni diè di aver copiato ...