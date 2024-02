è attestato come il disco con il debutto digitale in classifica attestato come il disco con il debutto digitale in classifica FIMI Gli altri", hanno sancito il loro dominio sulla scena rap italiana

Classifica FIMI: dominio Sanremo. Mahmood sorpassa Geolier, Angelina dietro Annalisa. Balzo dei Ricchi e Poveri, La Rondine alla #26 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mahmood (credits Giulia Bersani) La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 9 al 15 febbraio 2024 premia il Festival di Sanremo 2024. Al vertice degli album c'è infatti la compilation della manifestazione canora, mentre tutti i singoli in gara sono presenti nella chart nelle prime 33 posizioni. A capitanarli, alla numero 1, Mahmood con Tuta Gold. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli La Top20 dei singoli è formata da tutti i singoli sanremesi: dopo Mahmood, al vertice e in salita di due posizioni rispetto alla scorsa settimana, alla #2 si trova Geolier con I p' me, tu p' te (-1), mentre alla #3 c'è Sinceramente ...

