Classifica FIMI: dominio Sanremo. Mahmood sorpassa Geolier, Angelina dietro Annalisa. Balzo dei Ricchi e Poveri, La Rondine alla #26 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mahmood (credits Giulia Bersani) La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 9 al 15 febbraio 2024 premia il Festival di Sanremo 2024. Al vertice degli album c’è infatti la compilation della manifestazione canora, mentre tutti i singoli in gara sono presenti nella chart nelle prime 33 posizioni. A capitanarli, alla numero 1, Mahmood con Tuta Gold. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli La Top20 dei singoli è formata da tutti i singoli sanremesi: dopo Mahmood, al vertice e in salita di due posizioni rispetto alla scorsa settimana, alla #2 si trova Geolier con I p’ me, tu p’ te (-1), mentre alla #3 c’è Sinceramente ... Leggi tutta la notizia su davidemaggio (Di venerdì 16 febbraio 2024)(credits Giulia Bersani) Larelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 9 al 15 febbraio 2024 premia il Festival di2024. Al vertice degli album c’è infatti la compilation della manifestazione canora, mentre tutti i singoli in gara sono presenti nella chart nelle prime 33 posizioni. A capitanarli,numero 1,con Tuta Gold. Ecco gli aggiornamenti.– I singoli La Top20 dei singoli è formata da tutti i singoli sanremesi: dopo, al vertice e in salita di due posizioni rispettoscorsa settimana,#2 si trovacon I p’ me, tu p’ te (-1), mentre#3 c’è Sinceramente ...

