per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. La 32enne di Sorengo trionfa nella gara di casa sfruttando l'assenza per infortunio di Goggia, che resta prima per soli 41 punti nella classifica di

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2024: Gut-Behrami allunga a +105 su Shiffrin, terza Brignone (Di venerdì 16 febbraio 2024) Classifica Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 1 GUT-Behrami Lara SUI 1314 2 Shiffrin Mikaela USA 1209 3 Brignone Federica ITA 968 4 VLHOVA Petra SVK 802 5 GOGGIA Sofia ITA 792 6 HECTOR Sara SWE 780 7 GISIN Michelle SUI 585 8 HUETTER Cornelia AUT 583 9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 496 10 ROBINSON Alice NZL 485 Classifica DISCESA LIBERA 1 GOGGIA Sofia ITA 350 2 GUT-Behrami Lara SUI 309 3 VENIER Stephanie AUT 287 4 HUETTER Cornelia AUT 273 5 FLURY Jasmine SUI 263 6 PUCHNER Mirjam AUT 196 7 Brignone Federica ITA 172 8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 164 9 PIROVANO Laura ITA 149 10 RAEDLER Laura AUT 145 Classifica SUPERG 1 GUT-Behrami Lara SUI 320 2 HUETTER Cornelia AUT 3103 ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024)DELSCI1 GUT-Lara SUI 1314 2Mikaela USA 1209 3Federica ITA 968 4 VLHOVA Petra SVK 802 5 GOGGIA Sofia ITA 792 6 HECTOR Sara SWE 780 7 GISIN Michelle SUI 585 8 HUETTER Cornelia AUT 583 9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 496 10 ROBINSON Alice NZL 485DISCESA LIBERA 1 GOGGIA Sofia ITA 350 2 GUT-Lara SUI 309 3 VENIER Stephanie AUT 287 4 HUETTER Cornelia AUT 273 5 FLURY Jasmine SUI 263 6 PUCHNER Mirjam AUT 196 7Federica ITA 172 8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 164 9 PIROVANO Laura ITA 149 10 RAEDLER Laura AUT 145SUPERG 1 GUT-Lara SUI 320 2 HUETTER Cornelia AUT 3103 ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza