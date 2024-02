Clara | fuori oggi il disco d’esordio | al via l’instore tour

esce oggi, venerdì 16 febbraio 'Primo', l'album d'esordio di esce oggi, venerdì 16 febbraio 'Primo', l'album d'esordio di Clara, contiene anche l'inedito 'Ragazzi Fuori', brano che Clara ha

(Di venerdì 16 febbraio 2024)pubblicaPrimo, il suo, e iniziadi presentazione a cui seguirà il clubDopo la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Diamanti Grezzi, esce venerdì 16 febbraio Primo, l’albumdi, disponibile su tutte le piattaforme digitali, in versione fisica CD e vinile e che incorona un anno di successi e traguardi raggiunti dalla giovane cantautrice, un sogno che si avvera. «Mi sono sempre detta che secondo me ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho ...