Città Alta | il parcheggio della Fara apre ad aprile

lungomare Vanvitelli (parte), via Conca (parte alta). Lotto 3 - Lotto 3 - manutenzione straordinaria parcheggio Lago Grande e delle zone oggetto di intervento nelle aree strategiche della città

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) BERGAMO. Lavori in dirittura d’arrivo per la (tribolata) opera attesa da 23 anni. In tutto 469 posti auto: dei 64 messi sul mercato, ne sono rimasti 24 che possono essere acquistati. Biglietto a 3,4 euro, tre le tipologie di abbonamento.