Cisterna di Latina | durato pochi minuti l' interrogatorio di Cristian Sodano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Èl'di convalida del fermo di, il finanziere 27enne didiaccusato del duplice omicidio di Renée Amato e Nicoletta Zomparelli, sorella e madre dell'ex fidanzata Desyrée Amato. Nelle prime dichiarazioni agli agenti della Squadra mobile, ha ammesso di aver preso la pistola d'ordinanza per uccidersi, spiegando che quando aveva visto arrivargli incontro le due donne sarebbe stato "preso dal panico" e avrebbe sparato contro di loro. Si attende inoltre l'esito delle autopsie in corso a Tor Vergata: l'obiettivo è capire seabbia preso la mira o usato l'arma agitando il braccio in modo inconsulto.