Altri tre operai rimasti coinvolti sono stati estratti vivi dalle macerie e sono stati portati all'ospedale di Careggi, due in codice rosso e uno in giallo. La procura di Firenze ha aperto un

(Di venerdì 16 febbraio 2024)dellale morti e glisul, con assemblee nelle fabbriche, nei cantieri, negli uffici e nei luoghi della produzione e iniziative sui territori, da Nord a Sud. Ad annunciarla è il segretario generale della confederazione di via Po, Luigi Sbarra. "La tragedia di Firenze è l'ennesimo evento di una strage che deve finire e che sfregia i più elementari diritti costituzionali. Bisogna fermare la scia di sangue e bisogna farlo ora", afferma. E "il governo - aggiunge Sbarra - riallacci subito il confronto con il sindacato per costruire insieme alle associazioni datoriali una strategia".

La federazione dei medici della CISL ha annuncia to oggi che aderirà allo Sciopero nazionale previsto per il 18 dicembre 2023 , unendosi ad altre

Cisl, mobilitazione nazionale contro gli infortuni sul lavoro: Mobilitazione nazionale della Cisl contro le morti e gli infortuni sul lavoro, con assemblee nelle fabbriche, nei cantieri, negli uffici e nei luoghi della produzione e iniziative sui territori, da No ...

Sciopero nazionale per il rinnovo del contratto Federcasa. Presidio davanti all’Acer di Ravenna il 20 febbraio: Una giornata di sciopero, il 20 febbraio, con presidio davanti alla sede di ACER Ravenna in viale Farini dalle 10 alle 12, al culmine di una serie di iniziative di mobilitazione che hanno coinvolto le ...

Nardella: «Lutto cittadino per il crollo di Firenze», i sindacati: «Non è una fatalità, indagini sulle ditte in subappalto»: Giorgia Meloni, attesa nelle prossime settimane per una visita in città: «A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime». Schlein: «Quella della sicurezza sul lavoro è un’emergenza vera» ...