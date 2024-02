Da un viaggio in giro per il mondo al Museo Nazionale del Cinema, tantissimi ospiti e prove incredibili. Le sfide di MasterChef sono sempre più infuocate. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e NOW, disponibile anche on demand

CINEMA (Di venerdì 16 febbraio 2024) SIENA Metropolitan "Romeo è Giulietta" 18,30; 21 Alessandro VII "Past lives" 18; 21 Odeon "Madame web" 18,30; 21 POGGIBONSI Garibaldi "Past lives" 19,30 v.o.; 21,15 Politeama "Romeo è Giulietta" 19,15; 21,15 "Madame web" 19,15; 21,15 COLLE VAL D’ELSA S. Agostino "Romeo è Giulietta" 21 SINALUNGA Uci "Madame web" 18; 21 "Finalmente l’alba" 20,30 "I tre moschettieri - Milady" 18,10; 20,50 "Le avventure del piccolo Nicolas" 17,15 "Romeo è Giulietta" 19; 21,20 "Sansone e Margot - Due cuccioli all’opera" 17,10 "Argylle - La super spia" 17,35 "I soliti idioti 3 - Il ritorno" 21,10 "Il fantasma di Canterville" 17 "Past lives" 17,30; 20,15 "Perfect days" 18,20 "Pare parecchio Parigi" 19,10; 21,30 "Povere creature!" 17,40; 20,40 vm14 "Tutti tranne te" 19,15; 21,15 CHIUSI Clev Village "Madame web" 17,40; 20,30 "Past lives" 17,20; 21,40 "Romeo è ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 16 febbraio 2024) SIENA Metropolitan "Romeo è Giulietta" 18,30; 21 Alessandro VII "Past lives" 18; 21 Odeon "Madame web" 18,30; 21 POGGIBONSI Garibaldi "Past lives" 19,30 v.o.; 21,15 Politeama "Romeo è Giulietta" 19,15; 21,15 "Madame web" 19,15; 21,15 COLLE VAL D’ELSA S. Agostino "Romeo è Giulietta" 21 SINALUNGA Uci "Madame web" 18; 21 "Finalmente l’alba" 20,30 "I tre moschettieri - Milady" 18,10; 20,50 "Le avventure del piccolo Nicolas" 17,15 "Romeo è Giulietta" 19; 21,20 "Sansone e Margot - Due cuccioli all’opera" 17,10 "Argylle - La super spia" 17,35 "I soliti idioti 3 - Il ritorno" 21,10 "Il fantasma di Canterville" 17 "Past lives" 17,30; 20,15 "Perfect days" 18,20 "Pare parecchio Parigi" 19,10; 21,30 "Povere creature!" 17,40; 20,40 vm14 "Tutti tranne te" 19,15; 21,15 CHIUSI Clev Village "Madame web" 17,40; 20,30 "Past lives" 17,20; 21,40 "Romeo è ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Film hard anno 4391: 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ... Champions League Ottavi Andata Lazio vs Bayern Monaco (Diretta Streaming Prime Video): Champions League Ottavi Andata Lazio vs Bayern Monaco (Diretta Streaming Prime Video), Le prime due partite della fase a eliminazione della Uefa Champions League 2023/24 non hanno portato sorprese: ... CINEMA – “GREEN BORDER” DI AGNIESZKA HOLLAND: Dolore, tantissimo dolore. Questa è la sensazione che si ha uscendo dalla visione di questo atto d'accusa firmato dalla settantacinquenne Agnieszka Holland. Vincitore del Premio Speciale della Giuria ...

Video di Tendenza