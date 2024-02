Ciclismo Élite Davide Ferrari riparte da Firenze Obiettivo | rompere il digiuno

per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta 'prima volta' Bulgaria , avremo il " Sci Alpino - Bansko: Gigante maschile - 1a manche " con Davide Labate e

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il 2024 discatterà il 24 febbraio con la-Empoli. Per il brianzolo sarà l’esordio con i nuovi colori della Continental Work Service Group società affiliata nelle Marche. Classe 1999 di Lissone,è al terzo anno tra i dilettanti Elite e nonostante l’età che neldi oggi inizia a farsi sentire, è ancora sulla cresta dell’onda tra i velocisti. "Il 2024 potrebbe essere l’anno decisivo se smettere o continuerà a correre - spiega-. Da troppo tempo sto inseguendo il successo che mi sfugge sempre di mano. Mi manca davvero alzare le braccia e vorrei tanto poterlo fare in questa stagione, magari in una gara internazionale di classe 1.2 (Open) dove il prestigio è di alto livello. Sono all’asciutto dal secondo anno da juniores, quella fu una ...