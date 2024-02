Cicatrice francese | AgCom elimina da Tik Tok i video della famosa challenge | “Pratica pericolosa per i minori”

A seguito dell'intervento di Agcom TikTok ha rimosso gli ultimi video presenti sulla piattaforma relativi alla cosiddetta "cicatrice francese". L'Autorità spiega che si tratta di sfide tra giovanissimi al limite dell'

L'azione di Agcom per contrastare la sfida autolesionista che impazza tra giovani. TikTok ha rimosso tutti i video tutorial (ilgiornale)

l'Agcom contro la cicatrice francese : il nuovo regolamento mette a disposizione strumenti più incisivi per il contrasto alle pericolose challenge dei ... (notizie.virgilio)

La cicatrice francese spopola su TikTok e l'Agcom interviene per far rimuovere video: "Challenge pericolosa": L'Agcom contro la cicatrice francese: il nuovo regolamento mette a disposizione strumenti più incisivi per il contrasto alle pericolose challenge dei social ...

Cos’è la challenge “Cicatrice francese” e perché TikTok ha rimosso i video: A seguito dell’intervento di Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), TikTok ha rimosso gli ultimi video presenti sulla piattaforma relativi alla cosiddetta “cicatrice francese“. Si ...