Ciarravano | «Atlético Madrid ora evoluto! L’Inter ha trovato una simile»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Fra quattro giorni l’sarà a Milano per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League., nel corso di Football Analyst su Sky Sport, dà le note tattiche su comedovrà affrontare la squadra di Inzaghi. IL PRECEDENTE – In vista della Champions League perl’aiuto può arrivare dai precedenti, spiega Paolo: «Nella partita più importante della stagione, potenzialmente decisiva, hauna Juventus che faceva l’. Lo faceva molto bene: distanze fra difesa e centrocampo quasi attaccate, ma con un uomo chiave come Federico Dimarco. Sul gol c’è una minima attrazione di Danilo verso Dimarco che crea il piccolo vantaggio checercava da ...