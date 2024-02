Ciao Darwin | stasera su Canale 5 | anticipazioni e squadre della nona puntata di venerdì 16 febbraio 2024

sgorgo sangue in maniera indegna" Proprio Paolo Bonolis stasera il conduttore di programmi di successo quali Avanti un altro e Ciao di programmi di successo quali Avanti un altro e Ciao Darwin ha

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Torna, 16, “9 – Giovanni 8,7”, lo show antropologico in onda in prima serata su5. Nelladivedremo nuovamente sfidarsi dueper trovare il carattere antropologico dominante del Terzo Millennio. Scopriamo insieme chi saranno i capitani e le categorie che si metteranno in gioco nelladi9,di1616, in prima ...