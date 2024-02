Christian Sodano dopo la strage di Cisterna di Latina è distrutto | cosa c' era in auto | analogie con Turetta

Il 27enne, maresciallo della Guardia di Finanza, si è avvalso della facoltà di non risponde re. Ha confermato la ricostruzione fatta subito dopo ... (fanpage)

Sembrava tutto chiaro, una storia agghiacciante ma senza altre zone d?ombra. Due donne uccise, madre e figlia, una fidanzata salva per puro miracolo, ... (ilmessaggero)

Cisterna - parla il killer Christian Sodano : «Volevo vivere con Desyrée. La sorella si muoveva ancora - l’ho finita». Lei : «Ho urlato e sono scappata»

«Volevo suicidarmi, loro hanno visto che avevo la pistola in pugno e si sono messe a urlare. Non so perché ho sparato a Renée e Nicoletta. E ... (open.online)