Choc di Guterres per morte di Navalny

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 18.45 Il segretario generale dell'Onu Antonioè "scioccato" per ladi Alexei, riferisce il suo portavoce, chiede un'inchiesta "piena, credibile e trasparente" sulle circostanze delladell'oppositore russo in carcere. "Siamo sconvolti", scrive l'Onu in un post su un social. "Le autorità russe devono garantire un'indagine credibile e porre fine alla persecuzione di politici, difensori dei diritti umani e giornalisti, tra l'altro".

DIRECT : Frappes sur Rafah, Biden juge "excessive" la riposte d'Israël: L'armée israélienne bombarde Rafah, ville du sud de Gaza où s'entassent plus d'un million de Palestiniens déplacés par la guerre. Le Premier ministre israélien Netanyahu demande à l'armée un plan d'" ...

Frappes sur Rafah, Washington juge "excessive" la riposte d'Israël: Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit "alarmé" par une opération terrestre sur place. "Une telle action aggraverait de façon exponentielle l'actuel cauchemar humanitaire dont les ...

Muti torna al Regio di Torino e dirige Un ballo in maschera: Riccardo Muti torna al Regio per dirigere l'Orchestra e il Coro del Teatro in Un ballo in maschera capolavoro di Giuseppe Verdi. (ANSA) ...