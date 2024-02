Chiesa Cavalieri | siamo disponibili

perfino "vescova" riferito a un prelato donna della chiesa Cittadini siamo tutti, dame e cavalieri e anche le drag queens.

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) PISA Pisa e le sue tante e bellissime chiese, un patrimonio dell’intera città che in alcuni casi è in decadenza. Ladei, che fu eretta su progetto del famoso architetto Giorgio Vasari nel 1565, è tra quelle di maggiore impatto artistico e architettonico. A giugno scorso, però, è stata chiusa per problemi al soffitto. "La Fondazione Pisa – sottolinea il suo presidente, l’avvocato Stefano Del Corso – è più che disponibile a finanziare interventi di recupero". Su questo gioiello, così come "sulladi San Francesco". Tra gli ultimi progetti sostenuti, quelli alladel Carmine e alladi San Martino. Anche per ladei, che deve il suo nome all’Ordine deidi Santo Stefano, nato nella seconda metà ...