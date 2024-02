Chiellini ad Allegri | “Congratulazioni per le 405 panchine | sei stato l’unico a credere nella rimonta contro il Real”

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Giorgio, ex capitano della Juventus, ha mandato un messaggio a Massimilianoper celebrare le 405bianconere: “Ciao Max volevo farti leper questo traguardo. Non ti auguro di raggiungere il Trap perché sarebbero troppe e ti auguro di fare ancora qualche anno e poi goderti il sole della nostra Livorno. Se devo raccontare un paio di aneddoti: dopo aver perso 3-0 in casailseiche ha cominciato di farcidi poter vincere quella partita. 0-3 al Bernabeu fino al recupero èsicuramente un’impresa straordinaria e tu seiche potevaad un’impresa del genere. Tutti abbiamo ...

Le parole di Massimiliano Allegri , allenatore della Juve ntus, in vista della sfida tra i bianconeri e il Genoa Massimiliano Allegri ha parlato in ... (calcionews24)

Un saluto, prima del grande ritorno. Giorgio Chiellini oggi sarà alla Continassa per fare visita a Massimiliano Allegri e ai suoi ex... (calciomercato)

Juventus, Allegri: "Non è frustrante non vincere trofei, l'obiettivo è la Champions": (ANSA) - TORINO, 16 FEB - "Non è frustrante non vincere trofei, assolutamente: sono stato fortunato ad avere squadre importanti per alzare tante coppe": così il tecnico ...

Juventus: Vlahovic titolare contro il Verona, come partner è ballottaggio Yildiz-Chiesa: A mandare messaggi ad Allegri sono stati in particolare Mandzukic, Pjanic, Khedira, Buffon, Chiellini, Barzagli e Marchisio. Ma anche i calciatori attualmente nella rosa bianconera hanno voluto ...

Allegri commosso per Mandzukic, la sorpresa Juve: "Mi mettete in difficoltà": Omaggio del club bianconero all'allenatore per le 405 panchine in bianconero con i vari saluti dei suoi ex e attuali giocatori ...